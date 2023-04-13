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Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Adem Asil, erkekler genel tasnifte 84.965 puanla altın madalya kazandı.

Süleyman Elçin, Fatih Gazioğlu  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu Fotoğraf: Orhan Çiçek - AA

Antalya/Ankara

Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler genel tasnifte milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya elde etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler genel tasnif finali gerçekleştirildi.

Finalde, milli sporculardan Adem Asil ve Ahmet Önder, madalya için mücadele etti.

Adem Asil, 84.965 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Büyük Britanya'dan Jarman Jake 83.463 puanla ikinci, Ukrayna'dan Illia Kovtun ise 83.032 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Milli sporcu Ahmet Önder de finali 78.265 puanla 21'inci sırada bitirdi.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyona yarın kadınlar genel tasnif finaliyle devam edilecek.

10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.

Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte 84.965 puanla altın madalya kazanan Adem Asil'i yürekten kutluyorum. Milli cimnastikçimiz Adem, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ederken, aynı zamanda ülkemize bireysel genel tasnifte ilk altın madalyasını kazandırmış oldu. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Adem Asil'in başarısında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizde düzenlenen şampiyonada Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."

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