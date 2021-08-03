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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide 6. oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide 6. oldu.

Emrah Oktay   | 03.08.2021
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide 6. oldu Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 400 metre engelli final yarışı yapıldı.

Yasmani Copello, yarışı 47.81'lik derecesiyle 6. sırada tamamladı. Milli atlet, bu derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.

Kategorinin en iyi atletlerinin yer aldığı yarışı, dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 45.94'lük derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu (46.70) kırarak kazandı.

Dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin, 46.17'lik derecesiyle Kuzey Amerika rekoru kırarak gümüş madalya aldı. Dünya 3 numarası Brezilyalı Alison dos Santos ise 46.72'lik derecesiyle Güney Amerika rekorunu kırarak bronz madalyaya ulaştı.

Yasmani Copello Escobar'ın final yarışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

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