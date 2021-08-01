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Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide finale kaldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide finale çıktı. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide finale kaldı

Emrah Oktay   | 01.08.2021
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide finale kaldı

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide finale çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 400 metre engelli yarı final müsabakaları Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapıldı.

İlk seride koşan olimpiyat üçüncüsü milli atlet, 47.88 ile bu sezonki en iyi derecesini yapmasına rağmen 3. oldu. Serisinde dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 47.30 ile birinci, dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin 47.37 ile ikinci oldu.

İlk 2'ye giremeyerek doğrudan finale kalamayan Yasmani, diğer serilerin sonucunu beklemeye başladı. Milli atlet, diğer 2 yarı final serisinin de tamamlanmasıyla genel sıralamada ilk 8'de yer aldı ve adını finale yazdırdı.

Milli sporcunun madalya mücadelesi, 3 Ağustos Salı günü TSİ 06.20'de koşulacak.

Yasmani Copello Escobar'ın yarı final yarışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

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