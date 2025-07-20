Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Milli sporcu Mazlum Demir, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu, Bergen kentindeki organizasyonda 10 bin metre yürüyüşte şampiyon oldu.
Milli atlet, son 3 bin metrede ele geçirdiği birinciliği rakiplerine kaptırmadı ve kariyer derecesini olan 39:45.84 ile altın madalyaya ulaştı.
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Mazlum Demir, 2022 yılında Kolombiya'da yapılan Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti.
2025 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda daha önce milli sporcu İsmail Nezir, gümüş madalya almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.