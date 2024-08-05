Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 5.85'lik derecesiyle organizasyonu 5'inci tamamladı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.
PARİS
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama finalleri gerçekleştirildi.
Milli atlet Ersu Şaşma, 5.50, 5.70, 5.80, 5.85'i ilk seferde atladı. İlk hakkında atlayamadığı 5.90'ı pas geçen Ersu Şaşma, 5.95'i iki hakkında da geçemeyerek organizasyonu 5'inci tamamladı.
Ersu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 10'uncu olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.