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Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 5.85'lik derecesiyle organizasyonu 5'inci tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.

Muhammed Boztepe  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 5.85'lik derecesiyle organizasyonu 5'inci tamamladı

PARİS

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama finalleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Ersu Şaşma, 5.50, 5.70, 5.80, 5.85'i ilk seferde atladı. İlk hakkında atlayamadığı 5.90'ı pas geçen Ersu Şaşma, 5.95'i iki hakkında da geçemeyerek organizasyonu 5'inci tamamladı.

Ersu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 10'uncu olmuştu.

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