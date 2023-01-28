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Milli atlet Edanur Tulum, dünya sıralamasında yıldızlar kategorisinde birinci sıraya yükseldi

Milli atlet Edanur Tulum, dünya sıralamasında yıldızlar kategorisinde birinci sıraya yükselme başarısını gösterdi.

Fatih Çakmak   | 28.01.2023
Milli atlet Edanur Tulum, dünya sıralamasında yıldızlar kategorisinde birinci sıraya yükseldi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası'nda 400 metre yarışında 54.38'lik derecesi ile 18 ve 20 yaş altı kategorilerinde Türkiye rekoru kıran Edanur, dünya sıralamasında (current world ranking) yıldızlar kategorisinde birinci sıraya yükseldi.

Ay yıldızlı sporcu Edanur, gençlerde de aynı derece ile sıralamada dünya dördüncüsü olarak yer alıyor.

Ayetullah Demir ise dünya dördüncülüğüne yükseldi

Milli atlet 2004 doğumlu Ayetullah Demir ise gençlerde dünya sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti.

Ay yıldızlı atlet Ayetullah Demir, Bursa'da düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası'nda 60 metre engelde 7.78'lik derecesi ile kendisine ait 20 yaş altı rekorunu geliştirmişti.

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