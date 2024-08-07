Milli atlet Alperen Acet, yüksek atlamada finale kalamadı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüksek atlama elemelerinde Alperen Acet, final bileti alamadı.
PARİS
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler yüksek atlamanın elemeleri yapıldı.
Milli atlet Alperen Acet, 2.20'lik derecesiyle serisinde 12'nci oldu ve finale kalma başarısı gösteremedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.