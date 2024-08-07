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Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli atlet Alperen Acet, yüksek atlamada finale kalamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüksek atlama elemelerinde Alperen Acet, final bileti alamadı.

Muhammed Boztepe  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Milli atlet Alperen Acet, yüksek atlamada finale kalamadı

PARİS

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler yüksek atlamanın elemeleri yapıldı.

Milli atlet Alperen Acet, 2.20'lik derecesiyle serisinde 12'nci oldu ve finale kalma başarısı gösteremedi.

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