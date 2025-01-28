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Midtjylland-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Godinho yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynayacak Midtjylland-Fenerbahçe maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

Fatih Erel  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Midtjylland-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Godinho yönetecek

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da saat 23.00'de oynanacak müsabakada Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Miguel Nogueira yapacak.

Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe, Midtjylland maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Salondaki çalışmanın ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdükleri antrenmanı, pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamladı. Göztepe maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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