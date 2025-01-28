Midtjylland-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Godinho yönetecek
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynayacak Midtjylland-Fenerbahçe maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.
İstanbul
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da saat 23.00'de oynanacak müsabakada Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Miguel Nogueira yapacak.
Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.
Fenerbahçe, Midtjylland maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.
Salondaki çalışmanın ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdükleri antrenmanı, pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamladı. Göztepe maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.