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Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Ljudski Vrt Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor
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Maribor-Fenerbahçe mücadelesi tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Maribor'a konuk olduğu mücadele, 66. dakikada tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu.

Bozhan Memiş  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Maribor-Fenerbahçe mücadelesi tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

İstanbul

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında taraftarların neden olduğu olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu.

Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

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