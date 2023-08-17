Maribor-Fenerbahçe mücadelesi tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Maribor'a konuk olduğu mücadele, 66. dakikada tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu.
İstanbul
Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında taraftarların neden olduğu olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu.
Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.