Euro
9.74
Dolar
8.30
BIST 100
1,126.99
Altın
1,878.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester Unitedlı futbolcu Alex Telles koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Alex Telles, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Abdulkadir Karakaya   | 29.10.2020
Manchester Unitedlı futbolcu Alex Telles koronavirüse yakalandı

İstanbul

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Leipzig maçının kadrosunda yer almayan Telles'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Solskjaer, Brezilyalı futbolcunun semptom göstermediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Obezite hastalarına Kovid-19 uyarısı
Almanya'da 16 bin 774 kişiyle en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44 milyon 774 bini geçti
Fransa genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Afrika'da son 24 saatte 12 bin 56 kişide Kovid-19 tespit edildi

Benzer haberler

Manchester Unitedlı futbolcu Alex Telles koronavirüse yakalandı

Manchester Unitedlı futbolcu Alex Telles koronavirüse yakalandı

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta sona erdi

Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da 30 Ekim itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Fransa'da 30 Ekim itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti