Manchester United'dan genç oyuncusu Williams'a yeni sözleşme
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 19 yaşındaki sol beki Brandon Williams'ın sözleşmesini uzattı.
Ankara
Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ile Haziran 2024'e kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Williams'ın sözleşmesine bir yıllık uzatma opsiyonu da eklendiği aktarıldı.
Manchester United altyapısından yetişen Brandon Williams, geçen sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp 1 gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.