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Manchester United'da De Gea'nın sözleşmesi yenilendi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, İspanyol kalecisi David De Gea'nın sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.09.2019
Manchester United'da De Gea'nın sözleşmesi yenilendi

Ankara

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'dan yapılan açıklamaya göre, 367 kez Manchester United forması giyen David De Gea'nın sözleşmesi, 2023'ün haziran ayına kadar yenilendi. 

28 yaşındaki İspanyol milli kalecinin kontratında, bir yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu da belirtildi.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de adım atan De Gea, 2011 yazında 25 milyon avro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

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