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Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim: Şu an aklımızdaki tek şey UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak

Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, İngiltere Premier Lig'de istedikleri seviyede bulunmadıklarının farkında olduklarını belirterek, "Şu an aklımızdaki tek şey UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak." dedi.

Emre Aşıkçı  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim: Şu an aklımızdaki tek şey UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Tottenham ile karşılaşacak Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, İngiltere Premier Lig'de istedikleri seviyede bulunmadıklarının farkında olduklarını belirterek, "Şu an aklımızdaki tek şey UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak." dedi.

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Finalin oynanacağı İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, "Herkes, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun bize, geleceğimizi inşa etmemize yardımcı olabilecek bir hissiyat yaşatabileceğini biliyor." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakatlıklar hakkında bilgin veren Portekizli teknik adam, Joshua Zirkzee, Diogo Dalot ve Leny Yoro'nun maç için hazır olduğunu belirterek, "Elbette oyuncuların hissine saygı duyuyoruz ancak takımın bir parçası olmak istemeleri nedeniyle onları biraz zorluyoruz. Bu durum bizim açımızdan son derece olumlu bir gösterge." diye konuştu.

Manchester United Kaptanı Bruno Fernandes ise sadece Avrupa Ligi'nde değil İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nda da başarılı olmak istediklerini ifade etti.

Portekizli futbolcu, Manchester United formasıyla kupalar kazanmayı hedeflediğini belirterek, "Amacımız mücadele ettiğimiz her turnuvada sonuna kadar ilerlemek ve kupaları kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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