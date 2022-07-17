Dolar
17.40
Euro
17.55
Altın
1,707.75
ETH/USDT
1,352.00
BTC/USDT
21,170.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Bursa gişelerinde, bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu yaşanıyor Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester United, Lisandro Martinez için Ajax'la anlaştı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Arjantinli stoper Lisandro Martinez'in transferi için Ajax Kulübü ile anlaştı.

Hüseyin Burak Demirer   | 17.07.2022
Manchester United, Lisandro Martinez için Ajax'la anlaştı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolü ve vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki Arjantinli milli futbolcuyla sözleşme imzalanacak.

İngiliz basını, Martinez'in 5+1 yıllık sözleşmeye imza atmasının beklendiğini, bonservis bedelinin ise ek ödemelerle 67 milyon avroyu bulabileceğini öne sürdü.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Newell's Old Boys Kulübünde başlayan Martinez, 2019 yazından beri oynadığı Ajax'ta 120 maça çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidecek
İstanbullular tatilin son günü Şile'ye akın etti
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Soylu: Hedefimiz, sıfır ölümlü trafik kazası

Benzer haberler

Manchester United, Lisandro Martinez için Ajax'la anlaştı

Manchester United, Lisandro Martinez için Ajax'la anlaştı

Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu Koulibaly'yi transfer etti

Manchester City, Rodri ile sözleşme yeniledi

Manchester United'ı çalıştıran Ten Hag: Ronaldo satılık değil

Manchester United'ı çalıştıran Ten Hag: Ronaldo satılık değil