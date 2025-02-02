Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,093.30
BTC/USDT
99,144.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester United, Lecce'den Danimarkalı Patrick Dorgu'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İtalya temsilcisi Lecce'den Danimarkalı futbolcu Patrick Dorgu'yu renklerine bağladı.

Mutlu Demirtaştan  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Manchester United, Lecce'den Danimarkalı Patrick Dorgu'yu transfer etti

İstanbul

Manchester United Kulübü, 20 yaşındaki sol bek ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin bonuslar dahil edildiğinde yaklaşık 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Lecce altyapısında yetişen Nijerya asıllı genç futbolcu, 2023'te A takıma yükseldi.

Takımıyla 57 maça çıkıp 5 kez rakip fileleri havalandıran Dorgu, Danimarka Milli Takımı'nda ise 4 defa görev aldı ve bir gol kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu
TCG Kemalreis ve TCG Salihreis fırkateynleri Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği" paylaşımı

Benzer haberler

Manchester United, Lecce'den Danimarkalı Patrick Dorgu'yu transfer etti

Manchester United, Lecce'den Danimarkalı Patrick Dorgu'yu transfer etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet