Dolar
31.80
Euro
34.68
Altın
2,148.70
ETH/USDT
3,835.90
BTC/USDT
66,188.00
BIST 100
8,744.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Manchester City ve Real Madrid, çeyrek finale çıktı.

Mutlu Demirtaştan  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Manchester City ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla devam etti.

Turnuvanın son şampiyonu İngiltere'nin Manchester City ekibi, 3-1 galip geldiği maçın rövanşında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Mücadeleyi 5. dakikada Manuel Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 3-1 kazanan Manchester City, adını çeyrek finale yazdırdı. Konuk takımın golünü, 29. dakikada Mohamed Elyounoussi kaydetti.

Real Madrid'e tur için beraberlik yeterli oldu

İspanya ekibi Real Madrid, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Almanya'nın Leipzig takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk etti.

Real Madrid, 65. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle 1-0 öne geçti. Leipzig, 68. dakikada Willi Orban ile fileleri havalandırdı ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Madrid ekibi, ilk maçta aldığı galibiyetin avantajıyla son 8 takım arasına kaldı. İspanya temsilcisinde yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Turnuvanın son 16 turu, 12-13 Mart'taki rövanş karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Adalet Bakanı Tunç: FETÖ ile mücadelede kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermememiz gerekir
TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere tarımsal destek
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, İsrail'in Batı Şeria'da konut inşa etme planını onaylamasına tepki
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız

Benzer haberler

Manchester City ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Manchester City ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Real Madrid forması giyen Bellingham'a 2 maç ceza

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve PSG çeyrek finale yükseldi

Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu

Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu
La Liga'da lider Real Madrid, Valencia deplasmanında puan kaybetti

La Liga'da lider Real Madrid, Valencia deplasmanında puan kaybetti
Ancelotti, Arda'nın az süre almasını "maç koşulları"na bağladı

Ancelotti, Arda'nın az süre almasını "maç koşulları"na bağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet