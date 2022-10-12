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Manchester City ve Real Madrid, son 16 turuna çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftasında ilk maçları tamamlandı.

Yunus Kaymaz   | 12.10.2022
Manchester City ve Real Madrid, son 16 turuna çıkmayı garantiledi

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında 4. maçlar sona erdi.

Gecenin önemli maçında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırladı. Karşılaşma Kylian Mbappe ve Joao Mario'nun karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

E Grubu'nda oynanan maçta Chelsea, geçen hafta 3-0 mağlup ettiği Milan'ı deplasmanda da Jorginho ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle 2-0 yendi ve 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

F Grubu'nda yer alan son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında Oleksandr Zubkov'un golüyle 1-0 geriye düşse de 90+5. dakikada Antonio Rudiger'in golüyle sahadan bir puanla ayrıldı. 10 puana sahip İspanyol ekibi, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

G Grubu'nda Borussia Dortmund ile Sevilla'nın 1-1 berabere kalmasının ardından 10 puanla lider durumda bulunan Manchester City, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir başka takım oldu.

Dördüncü haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya): 1-1

Milan (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 0-2

F Grubu:

Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya): 0-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 1-1

G Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere): 0-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

H Grubu:

Maccabi Haifa (İsrail) - Juventus (İtalya): 2-0

Paris Saint-Germain (Fransa) - Benfica (Portekiz): 1-1

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