Dolar
20.01
Euro
21.52
Altın
1,953.37
ETH/USDT
1,813.60
BTC/USDT
26,426.00
BIST 100
4,485.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Buluşması'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City, tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini bir yıl uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, tecrübeli kalecisi Scott Carson ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Mutlu Demirtaştan  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Manchester City, tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini bir yıl uzattı

İstanbul

Manchester City Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisinin sezon sonu bitecek sözleşmesinin Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Carson, 2003'te başladığı profesyonel kariyerinde Leeds United, Liverpool, Aston Villa, West Bromwich Albion, Wigan ve Derby County gibi takımlarda görev yaptı.

İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 4 kez koruyan Carson, 2019'da yedek olarak transfer edildiği Manchester City'de 2 maça çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahar yağışları Sivas'taki 4 Eylül Barajı'nda su seviyesini artırdı
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı
"Yeter! Söz Savunmanın" belgeseli ilk kez izleyiciyle buluşacak
Konya Ovası son yılların en iyi bahar yağışını aldı
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların tasnifine başlandı

Benzer haberler

Manchester City, tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini bir yıl uzattı

Manchester City, tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini bir yıl uzattı

İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Polonyalı hakem Marciniak yönetecek

Şampiyon Manchester City, sezonu "üçleme" yaparak kapatma peşinde

Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, Chelsea'yi 1-0 yendi

Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, Chelsea'yi 1-0 yendi
Premier Lig'de Manchester City, Arsenal'ın yenilmesiyle şampiyonluğu garantiledi

Premier Lig'de Manchester City, Arsenal'ın yenilmesiyle şampiyonluğu garantiledi
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Haaland yılın futbolcusu seçildi

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Haaland yılın futbolcusu seçildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet