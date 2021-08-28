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Manchester City Premier Lig'de Arsenal'ı farklı yendi

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Arsenal'ı 5-0 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 28.08.2021
Manchester City Premier Lig'de Arsenal'ı farklı yendi

Ankara

Haftanın açılış karşılaşmasında, geçen sezonun şampiyonu Manchester City, Arsenal'ı ağırladı.

İlkay Gündoğan'ın 7 ve Torres'in 12. dakikadaki golleriyle iki farklı üstünlük yakalayan Manchester City, Arsenal'dan Xhaka'nın 35. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun tüm kontrolünü eline aldı.

Manchester City, 43. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Rodri ve 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Torres'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Manchester City puanını 6'ya çıkarırken, Arsenal 3. maçında da puan alamadı.

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