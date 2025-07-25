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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan "ırkçılığa geçit yok"

Beşiktaş Kulübü, Shakhtar Donetskli futbolcu Kevin'e sosyal medyadan ırkçı mesajlar gönderen kongre üyesi taraftarın ihracı için disiplin soruşturması başlattı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Beşiktaş'tan "ırkçılığa geçit yok" Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Kulübün açıklamasında, "UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibimiz Shakhtar Donetsk’in futbolcusu Kevin’e ırkçı ve nefret dolu mesajları kamuoyuna yansıyan, Beşiktaşlı duruşu ile değerlerinden nasibini almadığı bu vahim olayla anlaşılan ve ne yazık ki kongre üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kulübümüz ve büyük Beşiktaş taraftarı, geçmişte buna benzer yaşanmış birçok olayda ırkçılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vesileyle bir kez daha başta spor sahaları olmak üzere hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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