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Manchester City, Leicester deplasmanında 2-0 galip geldi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya   | 03.04.2021
Manchester City, Leicester deplasmanında 2-0 galip geldi

Istanbul

Ligin 30. haftasında lider Manchester City, King Power Stadı'nda Leicester City'ye konuk oldu.

Manchester ekibi, 58. dakikada Benjamin Mendy ve 74. dakikada Gabriel Jesus'un attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, maç kadrosunda yer almadı.

Puanını 74'e yükselten Manchester City liderliğini sürdürürken, Leicester City 56 puanla 3. sırada kaldı.


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