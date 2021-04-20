Manchester City 'Avrupa Süper Ligi' projesinden ayrılma sürecini başlattı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.
Ankara
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Manchester City Futbol Kulübü, Avrupa Süper Ligi oluşumundan resmi çekilme prosedürlerini yürürlüğe koymuştur." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.