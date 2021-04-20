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Manchester City 'Avrupa Süper Ligi' projesinden ayrılma sürecini başlattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.

Hüseyin Burak Demirer   | 20.04.2021
Manchester City 'Avrupa Süper Ligi' projesinden ayrılma sürecini başlattı

Ankara

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Manchester City Futbol Kulübü, Avrupa Süper Ligi oluşumundan resmi çekilme prosedürlerini yürürlüğe koymuştur." denildi.

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