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Lucescu: Afrika vurgusunu Beşiktaş kadrosunu yüceltmek için yaptım

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, basına yansıyan "Beşiktaş'a değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" ifadelerinin tamamen yanlış anlaşıldığını, bunu Beşiktaş'ı yüceltmek için söylediğini bildirdi.

Yasin Tuncer  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Lucescu: Afrika vurgusunu Beşiktaş kadrosunu yüceltmek için yaptım

Antalya

Lucescu, AA muhabirine, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamadan sonra Türkiye'de kendisi hakkında yazılanları duyunca güldüğünü söyledi.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Lucescu, "Ben hiçbir şekilde Beşiktaş'ı küçümsemedim, aksine Beşiktaş'ın bu sezon çok iyi yabancılardan oluşan iyi kadro kurduğunu söylemek istedim. Afrika vurgusunu Beşiktaş kadrosunu yüceltmek için yaptım." diye konuştu.

Beşiktaş'ın Avrupa tarzında büyük bir takım olduğunu aktaran Lucescu, Avrupa'daki Chelsea, Manchester City gibi büyük kulüplerin kadrosunda Afrikalı sporcuların olduğunu vurguladı.

Sözlerinin spor yazarları tarafından ya da sosyal medyada farklı noktalara çekildiğini ifade eden Lucescu, şunları kaydetti:

"Benim yaptığım tanımlamanın nesi ayrımcılık anlayabilmiş değilim. Ben yıllardır Afrikalı futbolcularla beraber çalıştım. Beşiktaş taraftarıyla aramı kimse açamaz. Herhangi bir ayrımcılık veya ırkçılık asla söz konusu olamaz. Beşiktaş takımında çok Afrikalı olduğunu, olumsuzluk veya ayrımcılık ifadesi olarak söylemedim. Beşiktaş, sezon için çok iyi ekip kurmuş, Süper Lig'e hazır gözüküyor. Transferler yerinde yapılmış. Şampiyonluk mücadelesi verecek güçte bir ekip."

"Milli takımdayken kadroya üç büyüklerden oyuncu bulamıyordum"

Lucescu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'a karşı etkili bir oyun sergilediklerini belirterek, Dinamo Kiev'in çoğunluğunun futbol akademisinden gelen futbolcularla oynadığını söyledi.

İstanbul'daki maç için sabırsızlandığına değinen Lucescu, "Ben Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü iken büyük takımlardan, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlardan milli takıma çağıracak oyuncu bulamıyordum. Çünkü Türkiye'de daha çok yabancı oyuncuya şans veriliyor. Böyle de bir gerçek var." ifadelerini kullandı.

Lucescu, Beşiktaş ile oynayacakları rövanş karşılaşmasını sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, "Beşiktaş taraftarının gücünü biliyorum. Beşiktaş taraftarı, o maçta çok etkili olacak. O atmosferi görmek için ben de sabırsızlanıyorum." dedi.

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