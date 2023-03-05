Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,565.40
BTC/USDT
22,405.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay basın toplantısı düzenledi. VTR
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Liverpool'dan Manchester United karşısında tarihi galibiyet

Rakibine 7-0 mağlup olan Manchester United, Premier Lig tarihindeki en ağır yenilgisini yaşadı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 05.03.2023
Liverpool'dan Manchester United karşısında tarihi galibiyet

Ankara

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Manchester United'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza attı.

Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Mücadele boyunca rakibine oranla daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, yeni transferi Hollandalı oyuncu Cody Gakpo'nun 43 ve 50. dakikalarda, Darwin Nunez'in 47 ve 75. dakikalarda, Muhammed Salah'ın 66 ve 83. dakikalarda, Roberto Firmino'nun da 88. dakikada ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 7-0 kazandı.

Manchester United, bugünkü adıyla 1992'de kurulan İngiltere Premier Lig tarihindeki en ağır mağlubiyetini, Liverpool karşısında yaşadı.

Salah, Robbie Fowler'ın rekorunu kırarak 129 golle Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu konumuna geldi. Mısırlı yıldız, bu maçtaki performansının ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde 20 gol ve 10 asist barajını aşan ilk oyuncu da oldu.

Son 5 lig maçının 4'ünden galip ayrılan Liverpool, 42 puanla 5. sıraya yükseldi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma hedefini sürdürdü. 49 puanlı Manchester United ise üçüncü sırada yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özer'den depremzedeler için yemek hazırlanan okula ilişkin paylaşım
Milli İstihbarat Teşkilatı 2022 Faaliyet Raporu'nu yayımladı
Bakan Kurum, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulundu
AFAD'da deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı
Bodrum'da fırtına nedeniyle bazı işletmelerin çatıları uçtu

Benzer haberler

Liverpool'dan Manchester United karşısında tarihi galibiyet

Liverpool'dan Manchester United karşısında tarihi galibiyet

Premier Lig lideri Arsenal rakipleriyle farkı açtı

Real Madrid, deplasmanda Liverpool'u 5-2 mağlup etti

Premier Lig'de Liverpool, Newcastle United'ın 17 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

Premier Lig'de Liverpool, Newcastle United'ın 17 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet