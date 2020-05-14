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Lewis Hamilton, Birleşik Krallık'ın en zengin sporcusu oldu

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Birleşik Krallık'ta son 32 yılın en zengin sporcusu oldu.

Berad Büyük   | 14.05.2020
Lewis Hamilton, Birleşik Krallık'ın en zengin sporcusu oldu

İstanbul

Sunday Times tarafından hazırlanan Birleşik Krallık'ta 2020 yılının en zengin sporcuları listesinde, gelirini 37 milyon sterlin artırarak toplam 224 milyon sterline çıkaran 35 yaşındaki Lewis Hamilton 1. sırada yer aldı.

Geçen yıl kasım ayında 6. dünya şampiyonluğuna ulaşan Hamilton ayrıca, araştırmanın yapıldığı son 32 yılda 200 milyon sterlinle en zengin sporcu olan David Beckham'ı da geride bıraktı.

Real Madrid'in Galli futbolcusu Gareth Bale ise en zengin 30 yaş ve altı sporcular listesinde 114 milyon sterlinle başı çekti. Bale'ı 107 milyon sterlinle Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua ve 50 milyon sterlinle Manchester United'ın Fransız orta sahası Paul Pogba takip etti.

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