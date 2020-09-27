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Leicester City, Manchester City'yi farklı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Leicester City, deplasmanda Manchester City'yi 5-2 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.09.2020
Leicester City, Manchester City'yi farklı mağlup etti

Ankara

Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Manchester City, 4. dakikada Riyad Mahrez'in ağları sarmasıyla 1-0 öne geçti. Leicester City'de Jamie Vardy, ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından takımına penaltı vuruşu kazandırdı. Topun başına geçen Vardy, 37. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda üst üste ataklar geliştiren Leicester City, 54. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Vardy, 77. dakikada James Maddison ve 88. dakikada penaltıdan Youri Tielemans'ın golleriyle mücadeleden 5-2 galip ayrıldı. Manchester City'nin ikinci golünü, 84. dakikada Nathan Ake kaydetti.

Vardy, ikisi penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle "hat-trick" yaparak galibiyette başrolü oynadı.

Leicester City'de, mücadelenin 47. dakikasında sarı kart gören milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Yeni transfer Cengiz Ünder ise takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Leicester City, 9 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Manchester City ise 3 puanda kaldı.

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