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LaLiga lideri Barcelona evinde geriden gelip 4-3 kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) lideri Barcelona, 32. hafta maçında evinde karşılaştığı ve 3-1 geriye düştüğü Celta Vigo karşısında, 4-3 galip gelerek geri dönüşe imza attı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
LaLiga lideri Barcelona evinde geriden gelip 4-3 kazandı

Ankara

Ev sahibi ekip, Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda 12. dakikada Ferran Torres'in golüyle öne geçti. Bu golden sonra Celta Vigo'da Borja Iglesias sahneye çıktı. 15, 52 ve 62. dakikada üç gol kaydederek "hat-trick" yapan Iglesias, konuk ekibe galibiyet getirmeye çok yaklaştı.

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Maçı bırakmayan Barcelona, önce 64. dakikada Dani Olmo ile skoru 3-2'ye getirdi, ardından 68. dakikada sezonun formda ismi Raphinha ile dengeyi sağladı. Yaklaşık 13 dakika oynanmayan sürenin eklendiği müsabakada Raphinha, 98. dakikada penaltı atışını gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi.

Ligde 73 puanlı Barcelona, maç fazlasıyla Real Madrid'in 7 puan önünde liderliğini sürdürürken, Celta Vigo 43 puanda kaldı.

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