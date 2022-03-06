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La Liga lideri Real Madrid evinde farklı kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 4-1 yenerek, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

Şenhan Bolelli   | 06.03.2022
La Liga lideri Real Madrid evinde farklı kazandı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Karşılaşmanın 10. dakikasında konuk ekip Real Sociedad, Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Geri düşmesine rağmen hücumda etkili olan Real Madrid, Eduardo Camavinga (Dk. 39) ve Luka Modriç'in (Dk. 43) golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda da sahasında üstün olan taraf olan ev sahibi takım, Karim Benzema (Dk. 75, penaltıdan) ve Marco Asensio'nun (Dk. 78) golleriyle farkı artırarak, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Sevilla'nın (55) sahasında Alaves ile berabere kalarak yaşadığı puan kaybını iyi değerlendiren Real Madrid, farkı 8'e çıkararak, 63 puanla liderliğini sağlamlaştırdı.

Real Sociedad ise 44 puanla 6. sırada kaldı.

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