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Spor, Dünyadan Spor

"L’Etape by Tour de France" ikinci kez İstanbul'da düzenlenecek

Dünyanın en büyük bisiklet yarışı organizasyonlarından Tour de France'ın Türkiye etabı, 12 Ekim Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Salih Ulaş Şahan  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
"L’Etape by Tour de France" ikinci kez İstanbul'da düzenlenecek

Ankara

Tour de France'ın resmi amatör bisiklet yarış serisi L'Etape Türkiye, ikinci kez bisiklet severleri İstanbul'da buluşturmaya hazırlanıyor.

Beykoz Spor Ormanı'ndan 12 Ekim Pazar günü start alacak yarış, Avrupa ve Asya kıtaları arasında unutulmaz bir bisiklet deneyimi sunacak.

Tour de France'ın ikonik atmosferini İstanbul'un benzersiz coğrafyasına taşıyan organizasyon, katılımcılara tarihi yarımada ve doğal güzellikler eşliğinde pedal çevirme fırsatı sağlayacak.

Farklı seviyelerdeki bisikletçilere hitap eden 122 km, 52 km ve 6 km uzunluğundaki parkurlar, katılımcılara çeşitli alternatifler sunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenecek organizasyon, amatör ve profesyonel bisikletçilere unutulmaz yarış deneyimi yaşatacak.

Tour de France ruhunu İstanbul’da yaşatacak organizasyona katılmak isteyen bisikletçiler, 21 Mart'a kadar kayıt yaptırarak avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek. Genel kayıt dönemi ise 5 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.


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