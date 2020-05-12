Kvitova ve Pliskova, koronavirüs mağdurları için korta çıkacak
Çek kadın tenisçiler Petra Kvitova ve Karolina Pliskova, yardım turnuvasında iki takıma liderlik edecek.
İstanbul
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Çek kadın tenisçiler Petra Kvitova ve Karolina Pliskova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenecek yardım turnuvasında iki takıma liderlik edecek.
Kariyerinde 2 Wimbledon Açık şampiyonluğu olan Kvitova'nın takımında Barbora Strycova, Katerina Siniakova, Barbora Krejcikova, Linda Fruhvirtova ve Ekaterina Alexandrova bulunurken, dünya 3 numarası Pliskova'nın takımında ikiz kardeşi Kristyna, 2019 Fransa Açık finalisti Marketa Vondrousova, Tereza Martincova ve Nikola Bartunkova yer alacak.
Dört kademeli olarak yapılacak organizasyonun ilk ayağı, 13-15 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek.
Seyirci alınmayacak müsabakalar, televizyondan canlı yayınlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.