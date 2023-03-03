Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,837.60
ETH/USDT
1,647.50
BTC/USDT
23,476.00
BIST 100
5,261.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Kral Kupası'nda Real Madrid'i deplasmanda yenen Barcelona final için avantaj sağladı

İspanya futbol Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yenen Barcelona avantaj elde etti.

Şenhan Bolelli   | 03.03.2023
Kral Kupası'nda Real Madrid'i deplasmanda yenen Barcelona final için avantaj sağladı

Madrid

Barcelona'nın golünü, 26. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Franck Kessie'nin şutunda Thibaut Courtois'dan dönen topun çarptığı Eden Militao kendi kalesine attı.

Real Madrid karşılaşmada baştan sona atak oynayan taraf olsa da Vinicius, Karim Benzema gibi forvetteki etkili oyuncuları Barcelona defansını geçemedi.

Kupada rövanş maçı 5 Nisan'da Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

Diğer yandan El Clasico olarak adlandırılan iki ezeli rakip tüm turnuvalarda 251. kez karşı karşıya geldi.

İstatistiklere göre Real Madrid 101, Barcelona 98 maçı kazanırken, 52 karşılaşma da berabere sona erdi.

Öte yandan kupanın 1 Mart'ta oynanan diğer yarı final maçında Osasuna deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Hatay'da depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı
Kartal'da rögardan taşan sular caddeyi kapladı
Depremden etkilenen illerde 189 konteyner kent oluşturuldu
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Kırsalda 73 bin köy evi yapılacak

Benzer haberler

Kral Kupası'nda Real Madrid'i deplasmanda yenen Barcelona final için avantaj sağladı

Kral Kupası'nda Real Madrid'i deplasmanda yenen Barcelona final için avantaj sağladı

Barcelona, Ronaldinho'nun 17 yaşındaki oğluyla sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sevilla evinde yenildi

La Liga'da lider Barcelona, 13 hafta sonra mağlup oldu

La Liga'da lider Barcelona, 13 hafta sonra mağlup oldu
Madrid derbisi berabere bitti

Madrid derbisi berabere bitti
İspanyol futbolcu Sergio Ramos, milli takıma veda etti

İspanyol futbolcu Sergio Ramos, milli takıma veda etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet