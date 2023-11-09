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Kolombiyalı futbolcu Diaz'ın, ELN tarafından kaçırılan babası serbest bırakıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen futbolcu Luis Diaz'ın, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılan babası Luis Manuel Diaz serbest bırakıldı.

Sinan Doğan  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Kolombiyalı futbolcu Diaz'ın, ELN tarafından kaçırılan babası serbest bırakıldı

Bogota

El Tiempo internet sitesinde çıkan habere göre, 28 Ekim'de ELN tarafından kaçırıldığı duyurulan Luis Manuel Diaz, Cesar yönetim bölgesine bağlı Valledupar kenti kırsalında aracılara teslim edildi.

Silah isyancı örgüt ELN, Diaz'ı, Ombudsmanlık Ofisi, Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden oluşan bir insani heyete teslim etti. Diaz, askeri helikopterle ailesinin yaşadığı La Guajira yönetim bölgesine götürüldü.

Haberi alan Diaz'ın aile mensupları ve komşuları büyük sevinç yaşadı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X sosyal medya hesabından memnuniyetini dile getirerek, "Yaşasın özgürlük ve barış." ifadesini kullandı.

Liverpool'da forma giyen futbolcu Diaz'ın anne ve babası, Barrancas kasabasında 28 Ekim'de araçlarıyla seyahat ettikleri sırada ELN üyeleri tarafından kaçırılmıştı. Futbolcunun annesi Cilenis Marulanda kısa süre sonra serbest kalmıştı.

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