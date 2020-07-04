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Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un yeni tip koronavirüse yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, hayatını kaybetti.

Yunus Kaymaz   | 04.07.2020
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul

Koronavirüs tanısıyla mayıs ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Nurmagomedov'un vefatını sporcunun menajeri Ali Abdelaziz, sosyal medya hesabından duyurdu. 

31 yaşındaki sporcu, mayıs ayında yaptığı paylaşımda, ailesinde 20'den fazla kişinin koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve birçoğunun hayatını kaybettiğini dile getirmişti.


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