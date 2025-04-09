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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz Ligi'nde haftanın takımına seçildi

Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

Emre Aşıkçı  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz Ligi'nde haftanın takımına seçildi

İstanbul

Ligde 28. hafta maçlarının ardında haftanın 11'i açıkladı.

Benfica'nın deplasmanda Porto'yu 4-1 yendiği müsabakada birer asist yapan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, haftanın takımına seçildi.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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