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Kenyalı atlet Chepchirchir'e 8 yıl men cezası

Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir'e doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası verildi.

Abdulkadir Karakaya  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Kenyalı atlet Chepchirchir'e 8 yıl men cezası

İstanbul

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde testosterona rastlanan 39 yaşındaki sporcu, 22 Aralık 2023'ten itibaren 8 yıl boyunca atletizm faaliyetlerine katılamayacak.​​​​​​​

Chepchirchir, 2017 yılında atletizmde sezonun 6 büyük yarışından biri olan Tokyo Maratonu'nu kadınlarda kazanmıştı.

Kenyalı atlet, 2019 yılında da biyolojik pasaportundaki anormallikler nedeniyle 4 yıl men cezası almıştı.

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