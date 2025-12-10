Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Kenan Yıldız, Serie A'da "kasım ayının yükselen yıldızı" seçildi

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı.

Mutlu Demirtaştan  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Kenan Yıldız, Serie A'da "kasım ayının yükselen yıldızı" seçildi

Istanbul

Serie A'nın internet sitesindeki açıklamaya göre 10-13. hafta maçlarında 23 yaş altı oyuncular arasında en iyi performansı sergileyen Kenan, kasım ayının yükselen yıldızı seçildi.

Milli futbolcu, ödülünü Juventus'un 20 Aralık'ta Roma'yı ağırlayacağı lig karşılaşması öncesi alacak.

Ligde kasım ayında 3 maça çıkan Kenan, 2 gol kaydetti. Genç hücum oyuncusu, 19 kez forma giydiği tüm kulvarlarda ise rakip fileleri 6 defa havalandırdı.

Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da ağustosta da ayın en iyi oyuncusu seçilmişti.

