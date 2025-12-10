Kenan Yıldız, Serie A'da "kasım ayının yükselen yıldızı" seçildi
Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı.
Serie A'nın internet sitesindeki açıklamaya göre 10-13. hafta maçlarında 23 yaş altı oyuncular arasında en iyi performansı sergileyen Kenan, kasım ayının yükselen yıldızı seçildi.
Milli futbolcu, ödülünü Juventus'un 20 Aralık'ta Roma'yı ağırlayacağı lig karşılaşması öncesi alacak.
Ligde kasım ayında 3 maça çıkan Kenan, 2 gol kaydetti. Genç hücum oyuncusu, 19 kez forma giydiği tüm kulvarlarda ise rakip fileleri 6 defa havalandırdı.
Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da ağustosta da ayın en iyi oyuncusu seçilmişti.