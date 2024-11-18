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Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki: Türkiye'yi Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında görüyorum

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Karadağ'ın teknik direktörü Robert Prosinecki, grupta iddiaları kalmamasına rağmen yarın tüm güçleriyle sahada olacaklarını söyledi.

Hilmi Sever  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki: Türkiye'yi Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında görüyorum

PODGORİTSA

Robert Prosinecki, Karadağ Futbol Federasyonu Merkez Binası'nda gerçekleştirilen basın toplantısına, Karadağ'ın orta saha oyuncularından Marko Jankovic ile katıldı.

Türkiye'nin son oynadığı Galler maçını seyrettiğini belirten Prosinecki, "Türkiye'nin Galler maçını seyrettim. Galler şansıyla mağlubiyetten kurtuldu. Türkiye'nin 27 şutu vardı, hatta penaltı da kaçırdılar. Türkiye'yi Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında görüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da çok iyi maçlar çıkardılar. UEFA Konferans Ligi'nde de çok iyilerdi. Türkiye iyi bir yolda." ifadelerini kullandı.

Grupta iddialarının olmadığını vurgulayan Prosinecki, "Grupta iddiamız kalmamış olabilir ama Türkiye karşısında motivasyonumuz hiç eksik olmayacak, çıkacağız ve son maçımızı kazanmak isteyeceğiz. Puanımız yok ama yarın kazanmak için sahaya çıkacağız. Türkiye'de Avrupa'nın en büyük takımlarından oyuncular var. Türkiye ilgi çok güçlü, orada çalıştım, o ligi biliyorum, herkes herkesi yenebilir." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, A Milli Futbol Takımı'nda beğendiği oyuncuların sorulması üzerine, "Türkiye'de çok iyi oyuncular var, dünyanın en iyi takımlarından oyunculara sahipler. Hakan Çalhanoğlu İtalya'da uzun yıllardır oynuyor ve Türk Milli Takımı'nın bana göre motoru. Tüm oyuncularında kalite var ve hepsi üst düzey oyuncular." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşma öncesinde savunma oyuncuları Radunovic ve Marusic'in cezalı olduğunu belirten Prosinecki, hasta olan Jovovic'in de yarın oynamayacağını sözlerine ekledi.

Jankovic: Türkiye A Ligi'ne yükselmeyi hak etti

Karadağlı futbolcu Marko Jankovic, yarın Türkiye karşısında puan ve puanlar almak istediklerini söyledi.

Birçok futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kötü bir grup aşaması geçirdiklerini aktaran Jankovic, "Türkiye maçına iyi hazırlandık, puan ve puanlar alacağımız yönünde umutluyuz." dedi.

Jankovic, A Milli Futbol Takımı'nın performansıyla ilgili soru üzerine, "Türkiye'ye galibiyet ve belki beraberlik A Ligi için yeterli olacak. Bence Türkiye A Ligi'ne yükselmeyi hak etti. Grupta en iyi futbolu onlar oynadı. Bir takımda, Real Madrid, Inter, Juventus, Benfica, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen oyuncular varsa o takım A Ligi'ni hak eder. Çok iyi bir milli takımları var. Biz elimizden geleni yapacağız fakat çok zor bir maç olacak çünkü Türkiye'nin gücü belli." ifadelerini kullandı.

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