Kadroda düşünülmedi, formayı kaptı, rekor bedelle gitti
Galatasaray'dan Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e giden Fransız futbolcu Sacha Boey'un 2,5 sezonluk Türkiye kariyeri, filmlere konu olabilecek gelişmelere sahne oldu.
İstanbul
Fransız ekibi Rennes'in altyapısında futbola başlayan 23 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcu, bu takımda profesyonel olduktan sonra bir sezon Dijon'da kiralık olarak forma giydi.
Galatasaray, savunmanın sağında görev yapan Boey'u 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin avro karşılığında kadrosuna dahil etti ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransız futbolcu, bir lig şampiyonluğu yaşadığı sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde 83 resmi maçta görev yaptı ve 4 kez ağları havalandırdı.
Galatasaray'daki ilk sezonu sancılı geçti
Sacha Boey'un Galatasaray'daki ilk sezonu istediği gibi geçmedi.
Fransız futbolcu, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sezona iyi başlamasına rağmen yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı.
Sezon ortasında göreve gelen İspanyol teknik adam Domenec Torrent ise Sacha Boey'un performansını beğenmedi.
İspanyol teknik adamın, görevinden ayrılırken hakkında olumsuz rapor bıraktığı sağ bek, kadroda düşünülmediği için ikinci sezon öncesindeki hazırlık kampına götürülmedi.
Boey, Galatasaray'daki ilk sezonunda 19 resmi maçta görev yaptı ve bir gol attı.
Dönüm noktası Dubois'nın sakatlığı
Sacha Boey'un Galatasaray kariyerindeki dönüm noktası, yerine transfer edilen vatandaşı Leo Dubois'nın yaşadığı sakatlık oldu.
Sarı-kırmızılı takımda 2022-2023 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, Torrent'in raporu doğrultusunda Sacha Boey'u, sezon öncesinde Avusturya'da gerçekleştirilen kampa götürmedi.
Kişisel antrenörüyle çalışmalarını sürdüren Fransız futbolcu, sezon başlamadan Leo Dubois'nın yaşadığı sakatlığın ardından kadroya dahil edildi.
Dubois'nın yokluğunda sırtına geçirdiği formayı bir daha bırakmayan Boey, sergilediği başarılı performansla hem takımın vazgeçilmezi oldu hem de transferde ismi Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılmaya başlandı.
Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci sezonunda 31'i Süper Lig ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 33 maçta forma giydi ve bir kez topu filelerle buluşturdu.
Bu sezon performansını daha da yukarı taşıdı
Bu sezonun başında Avrupa kulüplerinden gelen transfer tekliflerine rağmen takımda kalan Sacha Boey, performansını daha da yukarı çıkardı.
Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ortaya koyduğu başarılı mücadeleyle dikkatleri daha da üzerine çeken Fransız futbolcu, yine transfer gündeminin bir numaralı ismi haline geldi.
Sacha Boey, bu sezon tamamı ilk 11 olmak üzere 19 Süper Lig ve 12 Şampiyonlar Ligi maçında görev yaptı. Boey, bu 31 müsabakada 2 kez skor üretti.
Türkiye'den en yüksek bonservisle giden futbolcu rekorunu kırdı
Sacha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.
Bayern Münih, yapılan anlaşma çerçevesinde Galatasaray'a 30 milyon avro net ve 5 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecek.
Alman kulübü, ayrıca iki takım arasında oynanacak iki hazırlık maçındaki gelirin yüzde 50'sini Galatasaray'a verecek.
Türkiye'den daha önce yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu Cenk Tosun olmuştu. Milli futbolcu, Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere'nin Everton ekibine gitmişti.
En yüksek bedelle satılan futbolcular
Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle giden ilk 10 futbolcu şöyle:
|Futbolcu
|Takımı
|Transfer olduğu takım
|Bedeli
|Sacha Boey
|Galatasaray
|Bayern Münih
|30 milyon avro
|Cenk Tosun
|Beşiktaş
|Everton
|22 milyon avro
|Arda Güler
|Fenerbahçe
|Real Madrid
|20 milyon avro
|Kim Min-jae
|Fenerbahçe
|Napoli
|18.050 milyon avro
|Vedat Muriqi
|Fenerbahçe
|Lazio
|17.5 milyon avro
|Yusuf Yazıcı
|Trabzonspor
|Lille
|16.5 milyon avro
|Badou Ndiaye
|Galatasaray
|Stoke City
|16 milyon avro
|Eljif Elmas
|Fenerbahçe
|Napoli
|16 milyon avro
|Moussa Sow
|Fenerbahçe
|El-Ehli
|16 milyon avro
|Elvir Balic
|Fenerbahçe
|Real Madrid
|15,6 milyon avro
Not: Söz konusu bonservis bedellerine bonuslar dahil değildir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.