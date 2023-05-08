Dolar
19.51
Euro
21.54
Altın
2,022.70
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,497.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Kadro dışı bırakılmasının ardından özür dileyen Lionel Messi, PSG ile antrenmana çıktı

Fransa 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, özür dilemesinin ardından takımla antrenmanlara başladı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Kadro dışı bırakılmasının ardından özür dileyen Lionel Messi, PSG ile antrenmana çıktı

Ankara

PSG'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Messi'nin sabah antrenmanında yer aldığı fotoğraf paylaşılarak, takımla çalışmalara katıldığı bilgisi verildi.

İzin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle kulüp tarafından iki hafta kadro dışı bırakılma cezası alan Messi, sosyal medya hesabından geçen hafta yaptığı açıklamayla, takım arkadaşlarından özür dilemişti.

Arjantinli yıldız, takımının deplasmanda Troyes'i 3-1 yendiği dün oynanan lig maçında kadroda yer alamamıştı.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Messi, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin raporda sorumluların kusur oranları belirlendi
Depremden etkilenen Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen oy kullandı
Malatya'da yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 442 yapının enkazı kaldırıldı

Benzer haberler

Kadro dışı bırakılmasının ardından özür dileyen Lionel Messi, PSG ile antrenmana çıktı

Kadro dışı bırakılmasının ardından özür dileyen Lionel Messi, PSG ile antrenmana çıktı

Yüksekovalı kayakçılar, 18 yıl sonra ilçelerinde yapılacak şampiyonada birinciliği hedefliyor

PSG'de kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız Messi, takım arkadaşlarından özür diledi

Kahramanmaraş'ta sporcular tekvando yaparak depremin etkilerinden uzaklaşmaya çalışıyor

Kahramanmaraş'ta sporcular tekvando yaparak depremin etkilerinden uzaklaşmaya çalışıyor

Elazığlı milli atlet, hem olimpiyat barajı için çalışıyor hem sporcu yetiştiriyor

Elazığlı milli atlet, hem olimpiyat barajı için çalışıyor hem sporcu yetiştiriyor
Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet