Dolar
42.09
Euro
48.37
Altın
3,932.04
ETH/USDT
3,237.30
BTC/USDT
101,180.00
BIST 100
10,914.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

PSG'nin yıldızı Desire Doue, 2025 Golden Boy ödülünü kazandı

Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen "Altın Çocuk" (Golden Boy) ödülünü Paris Saint-Germain'in (PSG) oyuncusu Desire Doue kazandı.

Emre Aşıkçı  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
PSG'nin yıldızı Desire Doue, 2025 Golden Boy ödülünü kazandı

İstanbul

Geçen yıl Rennes'ten Paris Saint-Germain'e transfer olan 20 yaşındaki Fransız sağ kanat, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tuttosport tarafından organize edilen Altın Çocuk ödülünde, İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda Güler ile İtalya temsilcisi Juventus'un formasını giyen Kenan Yıldız 20 kişilik finalist listesinde yer alıyordu.

Altın Çocuk ödülünü geçen yıl Barcelona forması giyen Lamine Yamal kazanmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konut tamamlanıp teslim ediliyor
Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

PSG'nin yıldızı Desire Doue, 2025 Golden Boy ödülünü kazandı

PSG'nin yıldızı Desire Doue, 2025 Golden Boy ödülünü kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet