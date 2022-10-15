Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,275.70
BTC/USDT
19,078.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon Sırbistan oldu

2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde, Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Fatih Erel   | 15.10.2022
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon Sırbistan oldu

İstanbul

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan müsabakalarda, Brezilya ile Sırbistan şampiyonluk, İtalya ile ABD ise üçüncülük için karşı karşıya geldi.

Final maçında, 2018 şampiyonu Sırbistan, Brezilya'yı 26-24, 25-22, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sırbistan'dan Tijana Boskovic, En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'da hayatını kaybeden 3 madencinin evine taziye ziyaretinde bulundu
Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere şükranlarını sundu
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon Sırbistan oldu

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon Sırbistan oldu

Türkler, Belgrad'ı ziyaret eden turistler sıralamasında 2'nci oldu

Türkiye-Sırbistan ragbi maçı, 15 Ekim'de Trabzon'da oynanacak

Türkiye'nin desteğiyle yeniden yapılan Novi Pazar-Tutin kara yolu törenle açıldı

Türkiye'nin desteğiyle yeniden yapılan Novi Pazar-Tutin kara yolu törenle açıldı
'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarın ABD ile karşılaşacak

'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarın ABD ile karşılaşacak
Dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'ta çiçeklerle karşılandı

Dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'ta çiçeklerle karşılandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet