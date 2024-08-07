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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Paris 2024

Kadın futbolunda Brezilya ile ABD finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadın futbolunda finalistler belli oldu.

Ercan Çakar  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Kadın futbolunda Brezilya ile ABD finale yükseldi

Paris

Lyon Stadı'nda oynanan müsabakada Almanya'yı uzatmada 1-0 yenen ABD ile Marsilya Stadı'nda yapılan maçta İspanya'yı 4-2 yenen Brezilya, finale yükseldi.

Brezilya ile ABD arasında Paris'teki Parc des Prences Stadı'nda 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak final maçı TSİ 18.00'de başlayacak.

İspanya ile Almanya ise 9 Ağustos Cuma günü aynı statta TSİ 16.00'da bronz madalya mücadelesi verecek.

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