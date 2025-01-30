Dolar
35.78
Euro
37.32
Altın
2,778.26
ETH/USDT
3,211.30
BTC/USDT
105,166.00
BIST 100
10,135.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü
logo
Spor, Dünyadan Spor

Kaçkar Dağları'ndaki "heliski" etkinliğinde 4. hafta heyecanı yaşanıyor

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen "heliski" etkinliğine 4 haftada 80 sporcu katıldı.

Fikret Delal  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Kaçkar Dağları'ndaki "heliski" etkinliğinde 4. hafta heyecanı yaşanıyor

Rize

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten beri yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'ndaki yapılan heliski, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Heliski etkinliği, Ocak ayının ikinci haftasında iki helikopterle başladı. Etkinliğin dördüncü haftasıyla birlikte 80 sporcu, Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı yaşadı.

Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerinde olduğu bölgede, güvenlik sporcular için en üst seviyede tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlıktan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerine ilişkin açıklama
Emekli profesör mübadele ile gelen aileleri unutturmadı
Beyoğlu'nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada
Danimarka'daki ilaç fabrikasının metalleri Kastamonu'dan
Malatyalı gassallar 6 Şubat'taki "en zorlu" mesailerini anlattı

Benzer haberler

Kaçkar Dağları'ndaki "heliski" etkinliğinde 4. hafta heyecanı yaşanıyor

Kaçkar Dağları'ndaki "heliski" etkinliğinde 4. hafta heyecanı yaşanıyor

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet