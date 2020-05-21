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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Juventus, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Abdulkadir Karakaya   | 21.05.2020
Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Ankara

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi. 

Futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.

İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.

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