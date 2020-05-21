Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı
İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Juventus, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Ankara
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi.
Futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.
Putting in the work at JTC! 💪⚪⚫— JuventusFC (@juventusfcen) May 21, 2020
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İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.