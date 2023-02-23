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Juventus, Sporting Lizbon, Sevilla ve Bayer Leverkusen son 16 turuna yükseldi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 4 rövanş maçı oynandı.

Yunus Kaymaz   | 23.02.2023
Juventus, Sporting Lizbon, Sevilla ve Bayer Leverkusen son 16 turuna yükseldi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Juventus, Sporting Lizbon, Sevilla ve Bayer Leverkusen son 16 turuna çıktı.

İtalyan temsilcisi Juventus, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında Fransız ekibi Nantes'a konuk oldu.

Arjantinli Angel di Maria'nın 5, 20 ve 78. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup eden Juventus, tur atladı.

Ev sahibi ekipte forma giyen Nicolas Pallois, 17. dakikada kırmızı kart görürken, Galatasaray'dan kiralan Mısırlı Mustafa Muhammed 73. dakikada oyuna girdi.

İlk maçı Monaco'nun 3-2, rövanşı da Bayer Leverkusen'in aynı skorla kazandığı eşleşmede tur atlayan tarafı penaltı atışları belirledi. Alman ekibi, rakibine 5-3 üstünlük sağlayarak tur biletini aldı.

TSİ 20.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Nantes (Fransa) - Juventus (İtalya) : (1-1), 0-3

Midtjylland (Danimarka) - Sporting Lizbon (Portekiz): (1-1), 0-4

Monaco (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya): (3-2), 2-3 (Bayer Leverkusen penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağladı)

PSV (Hollanda) - Sevilla (İspanya): (0-3), 2-0

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