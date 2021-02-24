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Spor, Dünyadan Spor

Japonya'da Kovid-19 nedeniyle Tokyo Paralimpik Oyunları endişesi

Japonya'da paralimpik sporları federasyonlarının yetkilileri ve sporcularının yüzde 64'ü, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, ağustos sonunda düzenlenecek Tokyo Paralimpik Oyunları'na yönelik kaygılar taşıdığını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.02.2021
Japonya'da Kovid-19 nedeniyle Tokyo Paralimpik Oyunları endişesi

Tokyo

Japonya'daki kamu haber yayıncısı NHK'nın araştırması, ülke genelinde paralimpik sporları federasyonlarının 6 ay sonra düzenlenecek Tokyo Paralimpik Oyunları'na yönelik düşüncelerini ortaya çıkardı.

Araştırmaya katılan federasyonlardan araştırmaya katılanlardan yüzde 64'ü, Kovid-19 salgını sebebiyle, ağustos sonunda düzenlenecek Tokyo Paralimpik Oyunları'na yönelik endişeler taşıdığını belirtti.

Federasyonların turnuvaya yönelik endişeleri arasında Kovid-19 salgınının, çok sayıda sporcu ve yetkiliyi bir araya getirmesinin, salgının daha rahat yayılmasına sebep olacağı yer aldı.

Araştırmaya göre katılımcılar, sporcular ve yetkililer hem Kovid-19 önlemlerine hem de müsabakalara yoğunlaşmak zorunda kalacak ve bu durum başarıya karşı büyük stres oluşturacak.

Federasyon temsilcilerinin yüzde 80'i, turnuvanın planlandığı üzere bu yıl gerçekleştirilmesi için Japonya geneli vaka sayısında düşüş beklenmesi gerektiğini, yüzde 76'sı ise aşıların yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de, Tokyo Paralimpik Oyunları'nın 24 Ağustos-5 Eylül 2021'de düzenlenmesi bekleniyor.

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