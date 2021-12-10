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İtalyan spor basını: Lazio Türk duvarını yıkamadı

İtalyan spor basını, Lazio'nun dün akşam Galatasaray ile golsüz berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılı takımın savunmasını aşamadığını belirtti.

Barış Seçkin   | 10.12.2021
İtalyan spor basını: Lazio Türk duvarını yıkamadı

Roma

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ıncı ve son haftasında dün akşam Lazio'nun Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maç İtalyan basınının önde gelen spor gazetelerinde de yer buldu.

Corriere dello Sport gazetesi, "Lazio, Galatasaray duvarı karşısında. Grubu zirvede tamamladı" başlığıyla verdiği haberinde, hafif sakatlığı bulunan Lazio golcüsü Ciro Immobile'nin de maçta oynamasının mavi-beyazlı İtalyan ekibine yetmediği belirtildi.

"Lazio'nun gol çabalarının az olduğu" yorumu yapılan gazetede, "Terim ve Galatasaray, grubu lider kapattı. Beraberliğin yettiği Türkler, Olimpiyat Stadı'nda 0-0'ı savundu ve görevi başarıyla yaptı. Baştan söyleyelim: Lazio hak etmiyordu. Sadece bir şut vardı. Muslera'nın kurtardığı bir top var mı hatırlanmıyor." ifadeleri yer aldı.

Gazetede, Galatasaray'da 6,5 ile en yüksek puan Taylan Antalyalı'ya verildi.

La Gazzetta dello Sport'ta da maçla ilgili çıkan haberde, "Sarri'nin takımı, Türk duvarını aşamadı. Liderlik yok, ikinci sırada tamamladı." yorumu yapıldı.

Sarri'nin grupta liderlik hedefine ulaşmada başarısız olduğu, bu nedenle UEFA Şampiyonalar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi’ne gelen Barcelona, Dortmund, Porto, Zenit gibi üst düzey takımlarla eşleşme durumu olduğu belirtildi.

Gazete, Galatasaray'da maçın en iyisi olarak 6,5 puan verdiği Marcao'yu seçti.

La Gazzetta dello Sport, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için de "Muhteşem taktik, doğru zamanda doğru değişiklikler. İmparator'un modası asla geçmez." değerlendirmesinde bulundu.

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