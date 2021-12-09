Dolar
13.79
Euro
15.57
Altın
1,775.14
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,031.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamladı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Barış Seçkin   | 09.12.2021
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamladı

Roma

İlk yarı 

42. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Van Aanholt’un sağdan kullandığı köşe atışında top doğrudan Lazio kalesine giderken, Zaccagni ve kaleci Strakosha topu gol çizgisinden uzaklaştırdı.

44. dakikada gelişen Lazio atağında, Zaccagni’nin ceza sahası içinde soldan penaltı noktasına ortaladığı topa Immobile vuruş yaptı. Top az farkla üsten dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi
Pfizer/Biontech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı

Benzer haberler

'UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmak çok gurur verici'

'UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmak çok gurur verici'

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Önümüzdeki senelerde Avrupa'daki turnuvalar için tecrübe edinmiş olduk

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne beraberlikle veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne beraberlikle veda etti
Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı

Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı
UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham-Rennes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham-Rennes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi