Dolar
17.96
Euro
18.37
Altın
1,788.53
ETH/USDT
1,610.00
BTC/USDT
22,905.00
BIST 100
2,723.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

İtalyan pilot Dovizioso, MotoGP San Marino Grand Prix'sinin ardından emekliye ayrılacak

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Yamaha takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso, San Marino Grand Prix'sinin ardından emekliye ayrılacağını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 04.08.2022
İtalyan pilot Dovizioso, MotoGP San Marino Grand Prix'sinin ardından emekliye ayrılacak

Ankara

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından emeklilik kararını duyuran 36 yaşındaki pilot, MotoGP şampiyonasında son yıllarda kuralların çok katılaştığını belirterek, "Aslında 2021 yılından beri emekli olmayı düşünüyordum. Ama Yamaha takımının aracımda yaptığı değişikliklere güvenerek bir sezon daha devam etmeye çalıştım. Durumda bir gelişme olmadı. Aracımda kendimi rahat hissedemiyorum ve takımımdan gelen sınırsız yardıma rağmen gerçek potansiyelimi ortaya koyamıyorum. Bu nedenle San Marino'daki yarışın ardından emekliye ayrılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MotoGP'de 15 yarıştan zaferle ayrılan ve 62 kez podyuma çıkan İtalyan pilot, bu sezon ise 11 yarışta sadece 10 puan toplayabildi.

2017, 2018 ve 2019 yıllarında MotoGP sürücüler klasmanını İspanyol Marc Marquez'in ardından ikinci sırada tamamlayan Dovizioso, 2004 125cc Dünya Şampiyonası'nda ise birincilik elde etmişti.

Sezonun 14. yarışı San Marino Grand Prix'si, 4 Eylül'de yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın nedeniyle Başhekim Leana'yı aradı
Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı

Benzer haberler

İtalyan pilot Dovizioso, MotoGP San Marino Grand Prix'sinin ardından emekliye ayrılacak

İtalyan pilot Dovizioso, MotoGP San Marino Grand Prix'sinin ardından emekliye ayrılacak

Emekli Sandığı kapsamındakilerin temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet