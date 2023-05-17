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İtalya'daki sel felaketi nedeniyle F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta sonu düzenlenmesi planlanan Emilia Romagna Grand Prix'si, ülkedeki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Doğa Kırmızıoğlu  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
İtalya'daki sel felaketi nedeniyle F1 Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi

Ankara

F1'den yapılan açıklamada, en az 8 kişinin ölümüne ve 5 bin kişinin Emilia Romagna bölgesinden tahliye edilmesine yol açan sel nedeniyle, yerel otoriteler ve organizatörler arasında toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda alınan kararla, 19-21 Mayıs'ta Uluslararası Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde düzenlenmesi planlanan şampiyonada sezonun 6. etabının iptal edildiği duyuruldu .

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali, "Imola ve Emilia Romagna bölgelerinde her geçen gün büyüyerek devam eden sel felaketi, büyük bir trajedi. Seyircilerin, takım ekiplerinin ve pilotların güvenliği, en büyük önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 5 etap sonunda Red Bull pilotlarından Hollandalı Max Verstappen 119, Meksikalı Sergio Perez 105 puanla ilk iki sırada yer alıyor.

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